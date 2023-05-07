"حماية البيئة" تشارك بورقة بحثية للحد من الجرائم البيئية

غزة- وكالة الرأي

شارك المهندس مسيّر وحدة حماية البيئة في سلطة المياه وجودة البيئة م. محمد مصلح بورقة بحثية حول دور سلطة المياه وجودة البيئة في الحد من الجرائم البيئية.

وجاءت المشاركة في اليوم الدراسي الموسوم بعنوان الجرائم المضرة بالصحة العامة الماسة بصحة الإنسان وبسلامة البيئة في التشريع الفلسطيني والقانون الدولي والفقه الإسلامي والذي نظمته كلية الشريعة والقانون في الجامعة الاسلامية بغزة.

و استعرض مصلح القوانين المتعلقة بقانون البيئة وقانون المياه وقرارات رئيس سلطة البيئة والتي يستند عليها مأموري الضبط القضائي في ضبط المخاتلفات البيئية، مشيرا بأنه يتم تحويل المخالفين للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني، وهناك تعاون من قبل النيابة العامة مع سلطة المياه والبيئة لمحاسبة المخالفين.

وأكد مصلح أن وزارته تلاحق بشكل كبير كل المتعدين بعض النظر عن صفتهم الاعتبارية سواء افراد أو مؤسسات.

وبين رئيس سلطة المياه وجودة البيئة أن قانوني المياه والبيئة هما الحاكمان الرئيسيين في التعامل مع كافة التجاوازت من قبل البعض بالقضايا المرتبطة بالمياه والبيئة.

