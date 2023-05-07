"مؤسسات حقوقية" تطالب بوقف انتهاكات الاحتلال بحق العمال

وجهت مؤسسات حقوق الإنسان في قطاع غزة، مطلع شهر مايو الجاري، رسالة عاجلة إلى منظمات حقوق الإنسان الدولية، حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال الحاصلين على تصريح عمل في الداخل المحتل.

وتوجهت مؤسسات حقوق الإنسان برسالة مفصلة حول انتهاكات الاحتلال بحق العمال، إلى المنظمات الدولية الآتية "لجنة تقصي الحقائق الدائمة، منظمة العمل الدولية، منظمة العمل العربية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان".

وحملت الرسالة المنددة باعتداءات الاحتلال مطالب واضحة للمنظمات الدولية، بضرورة التحرك العاجل لوقف اعتداءات الاحتلال على العمال، وإيجاد بيئة عمل آمنة وملائمة لهم.

وتطرقت الرسالة إلى سلسلة اعتداءات الاحتلال على العمال، والتي كان آخرها جريمة مقتل العامل أمين وردة، نهاية أبريل الماضي، إثر اعتداء المستوطنين عليه خلال عمله بالداخل الفلسطيني المحتل.

جاءت مخاطبة مؤسسات حقوق الإنسان لمنظمات العمل الدولية، بعد اجتماع نظمته وزارة العمل مع المؤسسات الحقوقية في قطاع غزة الأسبوع المنصرم، أوصى الاجتماع بضرورة توجيه رسالة عاجلة للمنظمات الدولية توضح اعتداءات الاحتلال على العمال الحاصلين على تصريح عمل في الداخل المحتل.

وتطالب وزارة العمل من جميع الجهات المعنية إدانة الاحتلال، ومعاقبته على جرائمه بحق العمال، وتوفير بيئة عمل آمنة لهم ضمن اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

