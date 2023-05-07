"السياحة "تدين انتهاكات الاحتلال بحق سبسطية التاريخية

غزة- وكالة الرأي

أدانت وزارة السياحة والآثار توجه الاحتلال الإسرائيلي للمصادقة اليوم على تطوير موقع استيطاني متاخم لقرية سبسطية الاثرية في تنكر واضح لأهمية المكان وأصالته التاريخية.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن الانتهاكات المتكررة بحق المواقع المقدسة والأثرية ومن آخرها عزمه على زرع كياناً دخيلاً قرب سبسطية أطلق عليه " موقعاً أثرياً" لتسهيل وصول المستوطنين إليه ويعزز من التواجد العسكري في المكان، ما هي إلا دلالة على طبيعة العقلية الصهيونية الإجرامية التي لا تراعي الأخلاق أو التاريخ.

وأضافت السياحة بأن جهود الاحتلال بإيجاد مستوطنة سياحية في قلب منطقة فلسطينية وداخل أراضي قرية سبسطية لن يغير من حقيقة الأصالة التاريخية للشعب الفلسطيني في المكان.

ودعت الوزارة حكومات العالم والمؤسسات الرسمة للتصدي لتغول الاحتلال على المواقع الأثرية والتاريخية في فلسطين، ما يشكل اعتداء على الحضارات المتعاقبة على هذه الأرض بشكل عام.