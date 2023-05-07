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إضراب في صندلة واستعدادات لتشييع الشهيد ديار عمري

07 آيار / مايو 2023 12:51

المئات يتوافدون إلى بيت عزاء الشاب ديار عمري الذي قتل برصاص إسرائيلي في قرية صندلة
المئات يتوافدون إلى بيت عزاء الشاب ديار عمري الذي قتل برصاص إسرائيلي في قرية صندلة

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

تشهد قرية صندلة في مرج ابن عامر، إضرابا عاما وشاملا، اليوم الأحد، احتجاجا على إعدام الشاب ديار عمري (20 عاما) برصاص مستوطن إسرائيلي، مساء أمس السبت.

وتسود أجواء من الحزن والأسى صندلة، فيما يتوافد عدد من الأهالي في القرية ووفود من مختلف أنحاء مدن الداخل المحتل إلى منزل عائلة الشهيد ديار العمري، لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصابها الجلل.

وتوافد المئات إلى بيت عزاء الشاب ديار عمري، قبيل الاستعداد لتشييع الشهيد  ومواراته الثرى بعد صلاة العصر، اليوم، في مسقط رأسه، صندلة.

وتبين من توثيق مصور تهجم المجرم القاتل على الضحية عندما تواجد داخل سيارته، وفي أعقاب ذلك وقع عراك بالأيدي بينهما في الشارع.

ووفقا لما بيّن التوثيق، عند عودة الضحية إلى سيارته أقدم الإرهابي على إطلاق النار عليه وقتله في المكان.

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