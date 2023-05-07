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نقابة الصيادلة لـ "الرأي": قرار الإجازة الأسبوعية يخدم المواطن والصيدلي

07 آيار / مايو 2023 01:06

نقابة الصيادلة لـ
نقابة الصيادلة لـ

غزةوكالة الرأي:

أكدت نقابة الصيادلة في قطاع غزة، على أنها تتابع باهتمام ملاحظات المواطنين حول قرار الإجازة الأسبوعية الذي أقرته وفقاً للقانون والاتفاق مع وزارتي العدل والصحة، مشيرةً إلى أن القرار يخدم المواطن والصيدلي الموظف.

وقال سميح أبو حبل، نائب نقيب الصيادلة في حديث خاص لوكالة الرأي، اليوم الأحد: "القرار جاء بعد مطالبات كبيرة من الصيادلة العاملين في صيدليات القطاع، مطالبين بإقرار إجازة أسبوعية أسوة بشرائح المجتمع المختلفة".

وأضاف أبو حبل: "النقابة والوزارات المعنية والمشرع الفلسطيني يقدمون مصلحة المواطن الفلسطيني أولا، ومن ثم نذهب إلى باقي الحقوق المتعلقة بمنتسبي النقابة، وهو ما اعتمدناه في مجلس النقابة بإبقاء صيدليات مفتوحة في أوقات تحددها والأخرى إجازة".

وبين أن النقابة تواصلت مع الصيادلة والقطاع الخاص وأبلغتهم بالقرار المتفق مع الجهات المعنية، على أن يختاروا يوماً لإجازتهم اختيارياً.

وذكر نائب نقيب الصيادلة، أن النقابة تعمل على تطبيق الإجازة الأسبوعية وفق محددات أولها الاهتمام بمصلحة المواطن الفلسطيني عبر إبقاء عدد من الصيدليات الملاصقة للمستشفيات الحكومية مفتوحة بشكل دائم.

وأشار إلى أن الصيادلة، رأوا أن يومي الجمعة والسبت هما اليومان الأساسيان في إجازة الصيدليات فيما اختارت صيدليات يوماً آخر في الأسبوع وفق الاتفاق مع النقابة.

وأوضح أن الصيدلية التي ستغلق أبوابها سيكون صيدلية أخرى تفتح أبوابها للمواطنين في نفس المنطقة، وفق جدول سينشر من نقابة الصيادلة مساء اليوم.

وذكّر أن الموظفين الصيادلة العاملين في صيدليات القطاع، ملتزمون قبل القرار بالعمل يومياً دون وجود أي إجازة لهم، والقرار جاء استجابة لمطالبهم وخدمة لهم مع الحفاظ على تحقيق المصلحة العامة للمواطن.

وأكد أبو حبل، أن القرار مستمر وتقييمه بشكل دوري سيكون حاضراً على طاولة صناع القرار في مجلس النقابة، لافتاً إلى أن الرقم الوطني المجاني 109 سيلبي احتياجات المواطنين ويقدم الخدمة للمواطنين في أقصر وقت ممكن.

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