"الزراعة" تنظم دورة متخصصة بأمراض الأسماك

غزة- وكالة الرأي

عقدت الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة "الفاو الدولية" ، دورة تدريبية متخصصة بأمراض الأسماك .

وتأتي الدورة في إطار تنمية القدرات و الخبرات العملية لدى المختصين والمهتمين، إضافة لتعزيز التعاون المشترك بين وزارة الزراعة و منظمة الفاو.

من جهته، قدم الدورة الخبير الأسباني "كالروس" المتخصص بأمراض الأسماك، كما شارك في الدورة متخصصين من الإدارة العامة للثروة السمكية و أطباء بيطريين وممثلين عن القطاع الخاص من أصحاب المزارع السمكية و الأقفاص البحرية.

وتلقى المتدربين شروحاً نظرية وعملية عن الأمراض التي تصيب الأسماك و طرق تشخيصها و علاجها و الوقاية منها.



