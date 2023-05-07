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بالتعاون مع "الفاو"..

"الزراعة" تنظم دورة متخصصة بأمراض الأسماك

07 آيار / مايو 2023 01:40

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غزة- وكالة الرأي 
عقدت الإدارة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة "الفاو الدولية" ، دورة تدريبية متخصصة بأمراض الأسماك .

وتأتي الدورة في إطار تنمية القدرات و الخبرات العملية لدى المختصين والمهتمين، إضافة لتعزيز التعاون المشترك بين وزارة الزراعة و منظمة الفاو.

من جهته، قدم الدورة الخبير الأسباني "كالروس" المتخصص بأمراض الأسماك، كما شارك في الدورة متخصصين من الإدارة العامة للثروة السمكية و أطباء بيطريين وممثلين عن القطاع الخاص من أصحاب المزارع السمكية و الأقفاص البحرية.

وتلقى المتدربين شروحاً نظرية وعملية عن الأمراض التي تصيب الأسماك و طرق تشخيصها و علاجها و الوقاية منها.

 

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