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الصحة: الانتهاء من تأسيس بروتوكول الرعاية التلطيفية وعلاج الألم لمرضى الأورام

07 آيار / مايو 2023 02:23

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غزة- وكالة الرأي

انتهت وزارة الصحة من انجاز وتأسيس بروتوكول الرعاية التلطيفية وعلاج الألم لمرضى الأورام في مستشفى الصداقة التركي وفي قطاع غزة بشكل عام.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة التنفيذية للرعاية التلطيفية وعلاج الألم بالإدارة العامة للمستشفيات اليوم والذي ترأسها مدير عام المستشفيات د.محمد زقوت، وبحضور نائبه د.أيمن الفرا.

وأوضح د. عبد العزيز عبيد رئيس قسم الرعاية التلطيفية وعلاج الألم بمستشفى الصداقة التركي أن بروتوكولات علاج الألم تنقسم الى قسمين علاج الألم الدوائي والتداخلي والعلاجات المرتبطة بالرعاية التلطيفية، لافتا الى أنه تم تشكيل فريق علاج الألم والرعاية التلطيفية في المستشفى التركي وبدعم وزارة الصحة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على وضع خطة تدريبية للكوادر للتعامل مع مرضى الأورام وذلك ضمن خطة البروتوكول المعدة من قبل اللجنة التنفيذية للرعاية التلطيفية وعلاج الألم. وأكد د. محمد زقوت على دعم هذه الخطط الاستراتيجية للرعاية التلطيفية وعلاج الألم لتطبيقها في جميع مستشفيات قطاع غزة لمرضى الأورام.

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