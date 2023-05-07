"نقابة الأطباء" تدعو لمحاسبة المعتدين على الطواقم الطبية في مجمع الشفاء

غزة - وكالة الرأي :

طالبت نقابة أطباء فلسطين المحافظات الجنوبية، الجهات المسؤولة في وزارة الصّحة والداخلية والنيابة العامة، باتخاذ جميع الإجراءات لعقاب ومحاسبة وردع كل من تسول له نفسه بالاعتداء على الطواقم الطبية.

وعبرت عن في وقفة للأطباء اليوم الأحد، عن شجبها واستنكارها لحادث الاعتداء على الأطباء في مستشفى الشفاء بغزة، وأكدت على ضرورة قيام الجهات المسؤولية بدورها.

وأكدت في الوقفة التي تابعتها "الرأي" على ضرورة تفعيل المساءلة القانونية مع فرض أقصى العقوبات الرادعة لمنع الاعتداءات على الطواقم الطبية.

وطالبت المجَلسَ التشريعي والحكومة الفلسطينية بإصدار قانون خاص بِحمَايَّة الطواقم الصحية، وتجريم الاعتداء عليهم وجعل ذلك من الخطوط الحمراء والمحرمات الوطنية.

وأكدت أن أخدٌ القّانون باليد ليس من شيم شعبنا الفلسطيني، داعية من لديه شكوى ضد الطواقم الصحية أن يتقدم بها الى جهة الاختصاص لعمل التحقيقات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة.

وقالت النقابة إنها بدأت في خطوات فعلية من خلال اللجنة القانُونية في النقابة وقامت بالمتابعة والتواصل مع جهات الاختصاص لمحاسبة المعتدين حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه بالاعتداء على الطواقم الطبية.

وأعلنت عن تنظيم وقفات احتجاجية في جميع المستشفيات الحكومية العاملة في محافظات غزة وذلك غداً الأحد الساعة العاشرة والنصف صباحاً ودعت جميع الطواقم الطبية للمشاركة فيها.

وتأتي وقفة الأطباء بعد تعرض الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي للاعتداء وذلك أثناء قيامهم بواجبهم في خدمة المرضى في قسم الطوارئ المستشفى.

وقالت النقابة إن تكرار الاعتداء على الطواقم الطبية يؤثر بشكل سلبي الى بينة العمل في المؤسسات الصحية ويدفع كثير من الأطباء الى الاستياء التردد والامتناع عن تقديم الخدمة ويعجل في هجرة وعزوف عدد كبير من الطواقم المميزة التي أصبحت تعاني من اليأس والإحباط وعدم الرضا لتكرار مثل هذه الحوادث قبل أيام في المستشفى الإندونيسي ومجمع ناصر الطبي واليوم في مجمع الشفاء الطبي.