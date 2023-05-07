وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلين وبركساً في أريحا وكالة الرأي الفلسطينية جريمة إهمال طبيّ تنفذ بحقّ الأسير عبد السلام بني عودة وكالة الرأي الفلسطينية "نقابة الأطباء" تدعو لمحاسبة المعتدين على الطواقم الطبية في مجمع الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً لرؤساء لجان قاعات امتحان التوظيف وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق غزة يعقد اجتماعاً لرؤساء لجان امتحان التوظيف وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا العدل والأسرى تطالبان بفتح فوري باستشهاد الأسير خضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية دائرة القياس بالاقتصاد تنظم جولات تفتيشية على الموازين في دير البلح وكالة الرأي الفلسطينية "الفتوى والتشريع" يعلن إصدار العدد (106) من الوقائع الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تعلن تمديد التسجيل للطلبة العائدين من السودان وكالة الرأي الفلسطينية " التعليم " ينشر توضيحاً مهماً للمتقدمين للوظائف التعليمية
أخبار » الصحافة الدولية

بعد هدم مدرسة "التحدي 5"

الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف عمليات الهدم

07 آيار / مايو 2023 04:06

القدس المحتلةوكالة الرأي :

دعا الاتحاد الأوروبي، الاحتلال الإسرائيلي إلى وجوب وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء، التي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الفلسطينيين وتصعيد بيئة متوترة أصلا.

واعرب الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، اليوم الاحد، عن صدمته إزاء قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة "جب الذيب" الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تخدم 60 طفلاً.

وأكد أن عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، وانه يجب احترام حق الأطفال في التعليم.

وكانت سلطات الاحتلال، قد هدمت صباح اليوم، مدرسة "التحدي 5" الأساسية المختلطة بمنطقة "جب الذيب" في بيت تعمر، شرق بيت لحم.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت، 11 مدرسة، منذ عام 2016.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟