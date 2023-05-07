الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف عمليات الهدم

القدس المحتلة – وكالة الرأي :

دعا الاتحاد الأوروبي، الاحتلال الإسرائيلي إلى وجوب وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء، التي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة الفلسطينيين وتصعيد بيئة متوترة أصلا.

واعرب الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، اليوم الاحد، عن صدمته إزاء قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مدرسة "جب الذيب" الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تخدم 60 طفلاً.

وأكد أن عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، وانه يجب احترام حق الأطفال في التعليم.

وكانت سلطات الاحتلال، قد هدمت صباح اليوم، مدرسة "التحدي 5" الأساسية المختلطة بمنطقة "جب الذيب" في بيت تعمر، شرق بيت لحم.

يذكر أن قوات الاحتلال هدمت، 11 مدرسة، منذ عام 2016.