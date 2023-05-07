"المنظمات الأهلية" تستنكر بشدة الاعتداء على الطواقم الطبية

غزة - وكالة الرأي:

استنكر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية بشدة، ما وصفه بأنه “جريمة الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية في قسم الاستقبال في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة”.

وأشار القطاع الصحي بالشبكة إلى الاعتداء الذي قام به بعض الأشخاص قبل عدة أيام بحق أطباء الاستقبال في مستشفى الشفاء أثناء قيامهم بواجبهم في خدمة المرضى.

وأكد القطاع الصحي بالشبكة على “ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات التي تكررت في عدد من المستشفيات خلال الفترة الماضية محذرا من تداعياتها على واقع الأطباء والخدمات التي يقدمونها في ظل الظروف المعقدة التي يعملون بها”.

وطالب في ذات الوقت بضرورة إعمال المساءلة لمن يرتكب هذه الاعتداءات وتقديمهم للعدالة.

كما وطالب كافة الجهات الرسمية بضرورة وضع سياسات جدية لحماية الطواقم الطبية واحترام وتقدير جهودها.