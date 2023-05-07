وكالة الرأي الفلسطينية تشييع جثمان الشهيد ديار العمري في صندلة بأراضي عام 48 وكالة الرأي الفلسطينية وكيل وزارة العمل يُقدم درع المرأة العاملة للسيدة زكية أبو عايش وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تثمن بيان مجلس حقوق الإنسان بشأن اغتيال خضر عدنان وكالة الرأي الفلسطينية "المنظمات الأهلية" تستنكر بشدة الاعتداء على الطواقم الطبية وكالة الرأي الفلسطينية "الاتصالات" تشارك في فعاليات اليوم الدولي للفتيات في تكنولوجيا المعلومات وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي يستقبل وفداً من وكالة الخامسة للأنباء وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستدعي خطيب الأقصى للتحقيق وكالة الرأي الفلسطينية الطواقم الطبية بغزة تطالب بتوفير الحماية اللازمة لهم وسن قوانين رادعة وكالة الرأي الفلسطينية حماس تحذر الاحتلال من تداعيات إقامة دروس توراتية بالمسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال لوقف عمليات الهدم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"المنظمات الأهلية" تستنكر بشدة الاعتداء على الطواقم الطبية

07 آيار / مايو 2023 06:36

أرشيف
أرشيف

غزة - وكالة الرأي:

استنكر القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية بشدة، ما وصفه بأنه “جريمة الاعتداء على الأطباء والطواقم الطبية في قسم الاستقبال في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة”.

وأشار القطاع الصحي بالشبكة إلى الاعتداء الذي قام به بعض الأشخاص قبل عدة أيام بحق أطباء الاستقبال في مستشفى الشفاء أثناء قيامهم بواجبهم في خدمة المرضى.

وأكد القطاع الصحي بالشبكة على “ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات التي تكررت في عدد من المستشفيات خلال الفترة الماضية محذرا من تداعياتها على واقع الأطباء والخدمات التي يقدمونها في ظل الظروف المعقدة التي يعملون بها”.

وطالب في ذات الوقت بضرورة إعمال المساءلة لمن يرتكب هذه الاعتداءات وتقديمهم للعدالة.

كما وطالب كافة الجهات الرسمية بضرورة وضع سياسات جدية لحماية الطواقم الطبية واحترام وتقدير جهودها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟