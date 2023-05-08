اعرف تأثير تناول الأطعمة الغنية بالتوابل على صحة الجهاز الهضمي

التوابل هي عنصر أساسي في ممارسات الطهي حول العالم، يضيفون النكهة والرائحة واللون إلى الأطباق، ما يجعلها جذابة لحواسنا، يتم تتبيل الطعام بالفلفل الحار والأسود، وهما جزء مهم من تقاليد الطهي في جميع أنحاء العالم، يحب بعض الناس تناول الأطعمة الغنية بالتوابل كل يوم، إذا كان تناول الأطعمة الغنية بالتوابل سيؤدي إلى مشاكل في المعدة، تمامًا مثل تأثير الأطعمة الأخرى على صحة الجهاز الهضمي، تترك التوابل أيضًا تأثيرها على معدتنا، وإليك كل ما تريد معرفته عن تأثير الطعام الحار بصحة الجهاز الهضمي، وفقا لما نشره موقع "food.ndtv".

الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل قد تسبب أمراض المعدة التالية

1. حمض المعدة

ينتج أجسامنا المزيد من الأحماض في المعدة عندما نأكل الطعام الحار، هذا يسبب تهيج في بطانة المعدة مما قد يجعل أي شخص يشعر بعدم الارتياح وعدم الراحة في المعدة ، في بعض الأحيان ، يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الانتفاخ والألم في المعدة.

2. التهاب المعدة الحاد

يعاني غالبية الأشخاص من نوبات عرضية من التهاب المعدة والتي غالبًا ما تنتقل إلى عسر الهضم،يحدث التهاب المعدة بسبب التهاب الغشاء المخاطي في المعدة ، وهو غشاء رقيق يبطن المعدة، تشمل أعراض التهاب المعدة الحاد الغثيان والقيء والصداع ووجود دم في البراز والقيء

3. الإسهال

الكثير من الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن تزعج معدتك حقًا ، خاصةً إذا كان لديك معدة حساسة.، ذا يمكن أن يؤدي إلى آلام في المعدة والإسهال ، مما يجعلك تشعر بالضعف والحيوية، وفقًا للدكتور كابيل أغراوال ، استشاري أول ، جراحة المناظير وجراحة السمنة بالهند، ،أكد أن الأطعمة الحارة لا تسبب القرحة أو الارتجاع ، ولكنها قد تزيد من شدة الأعراض لدى المرضى الذين يعانون بالفعل من مثل هذه الحالات، وبصرف النظر عن هذا الطعام الحار يمكن أن يسبب الإسهال في قلة من المرضى عن طريق تهيج القناة الهضمية. كما أنه يقلل من حساسية براعم التذوق ، لذا إذا كنت تخطط للاستمتاع بأطباقك المفضلة الحارة لسنوات قادمة ، فإن القليل هو الأكثر

هل تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يساعد في إنقاص الوزن؟

تم اقتراح التوابل مثل الفلفل للمساعدة في إنقاص الوزن لأن الفلفل يحتوي على مكون يسمى الكابسيسين والفلفل يحتوي على البيبيرين الذي يساعد في زيادة التمثيل الغذائي في الجسم وتقليل الدهون، فإنها تقلل أيضًا من شهيتك إذا كنت تستهلكها بكميات كبيرة، يساعد الكابسيسين في الطعام الحار على حرق الدهون ويعزز عملية التمثيل الغذائي ، ستحتاج إلى خطة غذائية بالإضافة إلى تمرين مستهدف لإنقاص الوزن.