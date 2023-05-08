الطيور تهاجم الطائرات في مطار أورلي الفرنسي

طاردو الطيور، مهنة مستجدة يعمل بها هؤلاء الأفراد مشكلين فريقا يبتكر أساليب جديدة بينها مجموعة أصوات تكفل تخويف الطيور وإبعادها، والداعي لذلك منع الطيور من التسبب بمشاكل وأعطال في الطائرات لدى إقلاعها تفاديا لحصول حوادث.

هذا الفريق يعمل بالقرب من أحد مدارج إقلاع الطائرات في مطار أورلي الفرنسي الذي تحيط به مناطق برية محمية تبلغ نحو ستمئة هكتار وتضم مجموعة من الحيوانات كالثعالب والأرانب وأنواع كثيرة من الطيور كالبلشون الرمادي و زاغ الجيف.



وقال المسؤول عن التنوع البيولوجي في أورلي سيلفان ليجال:'الاصطدام بالحيوانات هو ثاني أخطر احتمال لتعرض الطائرة لحادثة وأضرار كبيرة كنا نوظف في الماضي صيادين لكن منذ العام 2014 نعمل لصالح الطبيعة ونوظف راهنا علماء بيئيين وأشخاصا يتمتعون بمهارات علمية".



ويعتمد كل طارد طيور أسلوبا مختلفا لتخويف هذه الحيوانات أكان صوتيا او مرئيا أو عبر الألعاب النارية وتقاس مهارته في هذا المجال بشدة الانتباه وكيفية التعامل سريعا مع الموقف.



وعلى الرغم من أن عدد الحوادث التي تتطلب وقف الإقلاع أو عودة الطائرة إلى المطار شهد انخفاضا إلى النصف منذ سنوات لكن ظل يسجل نحو مئة حادث تصادم طائرة بطائر سنويا رغم كل الإجراءات المتخذة.



وقالت كولين بليسي طاردة طيور:"معلومات الخبراء عن الحياة البرية' تساهم في 'تحديد الأنواع وسلوكها بصورة سريعة، وإيجاد الخطة الأنسب أعتبر أن هذه أرقام الحوادث بمثابة فشل، لأننا نعمل هنا من أجل سلامة الطائرات والركاب، ولكن أيضا لإنقاذ حياة الطيور".



بفضل أساليب تخويف الطيور هذه، لا يقتل سنويا سوى نحو ثلاثين طائرا غير محمي على هذه المنصة الواقعة في ممر هجرة يرتاده ثلاثين ألف طائر في كانون الأول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير.