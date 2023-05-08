الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة

الضفة الغربية - وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين في محافظات الضفة الغربية.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أسيد إبراهيم أبو بكر من يعبد، وعمار عبد الحكيم خلوف من برقين، بعد مداهمة منزلي ذويهما وسط مواجهات مع الأهالي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن منذر توفيق أبو بكر من بلدة يعبد أثناء مروره على حاجز برطعة العسكري.

وفي السياق ذاته، اقتحمت تلك القوات بلدة قباطية وقريتي كفر قود وبئر الباشا، وسيرت آلياتها في الشوارع والأزقة، ولم يبلغ عن اعتقالات.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، تسعة مواطنين من بيت لح مفي مخيم عايدة شمالاً.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من، أحمد ناصر عساكرة (٢٣عاما) من قرية العساكرة، ومنير محمد تعامرة (٣٥عاما) من قرية العروج شرقا، وصلاح موسى صباح (٢٦عاماً)، وفادي عادل عطا الله (٢٥عاماً)، وأحمد سعيد صباح (٢٦عاما)، وحمزة عوض عطا الله (٢٦عاماً)، وإبراهيم وجيه صباح (٢٦عاماً)، وجميعهم من قرية حرملة شرقاً، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي مدينة البيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، أربعة شبان خلال اقتحامها مدينة البيرة ومخيم الجلزون وقرية دير أبو مشعل.

ففي حي سطح مرحبا في مدينة البيرة، اعتقلت الشاب عبد الرحمن قطش، بعد مداهمة منزله، فيما اعتقلت المحرر محمد أحمد البرغوثي، بعد اقتحامها قرية دير أبو مشعل غرب رام الله، حيث لم يمض على الإفراج عنه من سجونها سوى عشرة أيام بعد اعتقال دام أربعة عشر عاما.

كما اعتقلت الشابين أحمد الطيراوي، وعلاء سعيد نخلة بعد اقتحام منزليهما في مخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وبحسب شهود عيان، شهدت أماكن الاقتحام مواجهات محدودة مع قوات الاحتلال، التي انتشرت أيضا على أطراف قرى جفنا ودير ابزيع وكفر نعمة شمال رام الله.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال أمين سر حركة فتح في مخيم عايدة مروان فرارجة في الثلاثينات من عمره، واحمد جمال حسان (٣٧عاماً) من شارع الصف وسط بيت لحم، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.