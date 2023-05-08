وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "عرّاب الذكاء الاصطناعي" يغادر غوغل! وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطيور تهاجم الطائرات في مطار أورلي الفرنسي وكالة الرأي الفلسطينية 5 أسباب للحفاظ على مستويات حمض البوليك تحت السيطرة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة جزئياً والحرارة أقل من معدلها العام وكالة الرأي الفلسطينية اعرف تأثير تناول الأطعمة الغنية بالتوابل على صحة الجهاز الهضمي وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته عن سرطان العظام
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

08 آيار / مايو 2023 08:50

القدس المحتلةوكالة الرأي :

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات وشرطة الاحتلال.

وقالت مصادر مقدسية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحاته، وتلقوا شروحاتٍ عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض قوات الاحتلال إجراءات مشددة في محيط المسجد والبلدة القديمة، تستهدف المقدسيين بالاعتداءات وعرقلة تنقلهم.

ويتعرض الأقصى يومياً، لاقتحامات المستوطنين، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا ومكانياً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟