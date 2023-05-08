وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية اليوم وكالة الرأي الفلسطينية "عرّاب الذكاء الاصطناعي" يغادر غوغل! وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة وكالة الرأي الفلسطينية الطيور تهاجم الطائرات في مطار أورلي الفرنسي وكالة الرأي الفلسطينية 5 أسباب للحفاظ على مستويات حمض البوليك تحت السيطرة وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة جزئياً والحرارة أقل من معدلها العام وكالة الرأي الفلسطينية اعرف تأثير تناول الأطعمة الغنية بالتوابل على صحة الجهاز الهضمي وكالة الرأي الفلسطينية كل ما تريد معرفته عن سرطان العظام
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

منافسة ساعات آبل الصادرة عن موتورولا قريبا

08 آيار / مايو 2023 08:52

منافسة ساعات آبل الصادرة عن موتورولا قريبا
منافسة ساعات آبل الصادرة عن موتورولا قريبا

تستعد موتورولا لإطلاق ساعة جديدة يتوقع لها أن تكون منافسا قويا لساعات آبل الذكية الجديدة.

وتبعا لأحدث التسريبات ستحصل الساعة على هيكل مستطيل الشكل بأبعاد (46.5/38/12.3) ملم، وزنه 45 غ، ومحمي من الماء وفق معيار 5 ATM، ومحاط بهيكل متين مصنوع من الألومينيوم.

أما الشاشة فيها فستكون من نوع AMOLED بمقاس 1.78 بوصة، دقة عرضها (348/441) بيكسل، معدل سطوعها 316 شمعة/م تقريبا.


وستعمل الساعة بنظام Moto Watch OS، وستكون قادرة على التعامل مع أجهزة أندرويد وiOS، كما ستجهّز بمستشعرات لقياس معدلات نبض القلب ومعدلات الأكسجة في الدم، وتقنيات لقياس معدلات النشاط البدني اليومي للمستخدم.


ويمكن إقران هذه الساعة مع الهواتف والأجهزة الذكية بسرعة بفضل تقنيات "بلوتوث5.3" الموجودة فيها، فضلا عن تزويدها بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبطارية بسعة 355 ميلي أمبير تعمل لعدة أيام بالشحنة الواحدة، أما سعر هذه الساعة في الأسواق العالمية فمن المفترض أن يكون نحو 150 يورو.

المصدر: 4pda

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟