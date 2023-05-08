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قطاع غزة يُسجل 3404 مواليد جدد خلال أبريل

08 آيار / مايو 2023 09:20

غزة - وكالة الرأي:

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية - الشق المدني، أن قطاع غزة سجَّل خلال أبريل من هذا العام، 3 آلاف 404 مواليد جدد بالإضافة إلى 262 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد مواليد القطاع الذكور يُقدر بـ ألف و740 مولوداً بنسبة تقدر بـ 51.12%، في حين بلغت النسبة التقديرية للمواليد الإناث 48.88% بواقع ألف و664 مولودة.

وأشارت إلى أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة قد سجلت ألف و233 مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبيّ داخلية خانيونس 661 مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر 613 مولوداً، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 469 مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 428 مولوداً جديداً.

الوفيات

وحول إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 262 حالة وفاة خلال هذا الشهر، حيث قُدرت وفيات الذكور بـ 145 حالة وفاة بنسبة تقدر بـ55.34%، مقابل 117 وفاة من الإناث بنسبة تقدر بـ 44.65%.

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