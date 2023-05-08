اندلاع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحام نابلس

نابلس - وكالة الرأي :

اندلعت فجر اليوم الاثنين، اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومقاومون في مدنية نابلس.

وقالت مصادر محلية إن قوة إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس بعدد من الجيبات العسكرية. وانطلقت صافرات الإنذار في مخيم بلاطة عقب اقتحام المنطقة الشرقية في المدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال شارع عمان وقبر يوسف شرق المدينة، ومنطقة الضاحية في نابلس.

وأطلق مسلحون النار تجاه قوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية بنابلس، فيما انتشرت قناصة الاحتلال في محيط مقام يوسف.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المسلحين وقوات الاحتلال في محيط مخيم بلاطة.

وقالت "سرايا القدس-كتيبة نابلس" في بيان مقتضب: "ينفذ مجاهدونا في هذه الأثناء استهدافات متواصلة لقوات الاحتلال في أكثر من محور في شارع عمان ومحيط مخيم بلاطة".