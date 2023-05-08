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مجمع الشفاء يجري تدخلاً جراحياً دقيقاً لشاب وصفت كسوره بالنادرة

08 آيار / مايو 2023 11:02

مجمع الشفاء يجري تدخلاً جراحياً دقيقاً لشاب وصفت كسوره بالنادرة
مجمع الشفاء يجري تدخلاً جراحياً دقيقاً لشاب وصفت كسوره بالنادرة

غزة- وكالة الرأي

تمكن الفريق الطبي في قسم جراحة العظام والعمود الفقري بمجمع الشفاء الطبي، برئاسة د.مراد القوقا رئيس وحدة العظام والعمود الفقري، من إجراء تدخل جراحي دقيق وذات مهارة لشاب يبلغ من العمر 18عاما، كان يعاني من وجود كسر مركب في عظمة الحق “الحوض” مع خلع وعدم ثبات في المفصل.

وأفاد د. القوقا، أن هذا النوع من الكسر يعتبر من الكسور النادرة التي غالبا تحول للعلاج بالخارج لخطورتها، مشيرا الى أن العملية أجريت بنجاح حيث تم خلالها إعادة ترميم للحق والحوض مع تثبيت ببراغي عظمية وشريحة معدنية، كما وتقدم القوقا بجزيل الشكر والتقدير لجميع الكوادر الصحية المشاركة في إنجاح العملية.

بدوره، أشاد مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد ابو سلمية بجهود الطواقم الطبية في أقسام العظام بالمجمع على ما يبذلونه من جهود متواصلة لتقديم أفضل الخدمات الصحية لأبناء شعبنا الفلسطيني، مضيفا أن أقسام العظام في مجمع الشفاء شهدت في الفترة الأخيرة تطورات نوعية على صعيد الكادر البشري الذي يطور من نفسه التجويد الخدمات الصحية المقدمة والتخفيف من معاناة تلقي العلاج في الخارج.

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