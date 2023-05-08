وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: موسم الاصطياف يبدأ مطلع يونيو القادم وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تناقش التطورات في مشروع وادي غزة وكالة الرأي الفلسطينية علاقات العمل برفح ينجز 4 مخالصات عمالية بقيمة 4876 شيكل وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لأوسع حملة إلكترونية نصرة للأسير وليد دقة والأسرى المرضى وكالة الرأي الفلسطينية العمل التعاوني تستقبل وفداً من جمعية تنمية المرأة الريفية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة والآثار تجتمع بأصحاب المنشآت السياحية وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يطالب بتشكيل لجنة وطنية لدراسة واقع العمال وكالة الرأي الفلسطينية مجمع الشفاء يجري تدخلاً جراحياً دقيقاً لشاب وصفت كسوره بالنادرة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تُنهي كافة الاستعدادات لعقد امتحان الوظائف التعليمية غداً وكالة الرأي الفلسطينية التنمية تبحث التعاون مع مركز التدريب المهني للإصلاح بالداخلية
أخبار » الأخبار الحكومية

شددت على مراعاة اجراءات السلامة والأمان

وزارة السياحة والآثار تجتمع بأصحاب المنشآت السياحية

08 آيار / مايو 2023 11:11

وزارة السياحة والآثار تجتمع بأصحاب المنشآت السياحية
وزارة السياحة والآثار تجتمع بأصحاب المنشآت السياحية

غزة- وكالة الرأي

عقدت وزارة السياحة والآثار اجتماعاً ضم عدداً من أصحاب المنشآت السياحية على مستوى قطاع غزة.

وأكد د. زكريا الهور مدير عام المهن السياحية ،أن هذا الإجتماع يأتي في إطار التشديد على القائمين بإدارة المنشآت السياحية على أهمية اتخاذ إجراءات السلامة والآمان، ما يسهل من حصول المواطن على الخدمة المرجوة من المنشأة دون تعرضه لأي أخطار.

وأضاف بأن الوزارة تعتبر هذا الملف مسؤولية مشتركة بينها وبين أصحاب المنشآت، وأن الوزارة ستتابع المقصرين في الإلتزام بإجراءات السلامة وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

يشار إلى أن وزارة السياحة تحرص على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنشآت السياحية في لقاءات دورية تبحث خلالها سبل تطوير خدمات القطاع السياحي وتلافي الإشكالات.

346051166_766088785070556_1023478585770983229_n وزارة السياحة والآثار تجتمع بأصحاب المنشآت السياحية
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟