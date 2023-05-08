وزارة السياحة والآثار تجتمع بأصحاب المنشآت السياحية

غزة- وكالة الرأي

عقدت وزارة السياحة والآثار اجتماعاً ضم عدداً من أصحاب المنشآت السياحية على مستوى قطاع غزة.

وأكد د. زكريا الهور مدير عام المهن السياحية ،أن هذا الإجتماع يأتي في إطار التشديد على القائمين بإدارة المنشآت السياحية على أهمية اتخاذ إجراءات السلامة والآمان، ما يسهل من حصول المواطن على الخدمة المرجوة من المنشأة دون تعرضه لأي أخطار.

وأضاف بأن الوزارة تعتبر هذا الملف مسؤولية مشتركة بينها وبين أصحاب المنشآت، وأن الوزارة ستتابع المقصرين في الإلتزام بإجراءات السلامة وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

يشار إلى أن وزارة السياحة تحرص على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنشآت السياحية في لقاءات دورية تبحث خلالها سبل تطوير خدمات القطاع السياحي وتلافي الإشكالات.