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"هنية" و"حمد" يتوجان مؤسسة الربيع ببطولة "القدس عاصمة فلسطين"

08 آيار / مايو 2023 02:27

"هنية" و"حمد" يتوجان مؤسسة الربيع ببطولة "القدس عاصمة فلسطين"

غزة- وكالة الرأي

توج عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للرياضة، ود. غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية فريق مؤسسة الربيع بكأس بطولة "القدس عاصمة فلسطين" لخماسيات كرة القدم، لفرق طلاب مراكز الرعاية الاجتماعية بمحافظات غزة، ظهر اليوم الاثنين، في صالة سعد صايل بغزة.

وكانت البطولة انطلقت صباح اليوم برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، بمشاركة (6) فرق تمثل مراكز الرعاية الاجتماعية وهي:" غزة، رفح، خان يونس، دير البلح، بيت لاهيا، مؤسسة الربيع".

وجاء فوز مؤسسة الربيع في البطولة عقب تغلبه على فريق دير البلح بركلات الترجيح 2/3.

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