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حماس تدين استيلاء الاحتلال على قرية سبسطية الأثرية

08 آيار / مايو 2023 03:11

حماس تدين استيلاء الاحتلال على قرية سبسطية الأثرية
حماس تدين استيلاء الاحتلال على قرية سبسطية الأثرية

الضفة المحتلة - وكالة الرأي:

أدانت حركة "حماس" ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني، من تغوُّلٍ على أراضينا، واستيلاءٍ على المزيد منها لصالح التوسُع الاستيطاني، وآخره مصادقة حكومة الاحتلال الفاشية على تخصيص ميزانية للسيطرة على موقع حديقة سبسطية الأثري في محافظة نابلس ولإقامة مركز سياحي يهودي في عين المكان المتاخم لقرية سبسطية الأثرية؛الذي يهدف إلى السيطرة على الموقع الأثري، وتهويده، وتكثيف الوجود الاستيطاني حوله.

وشددت حركة حماس في تصريح صحفي، اليوم الإثنين على أن شعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه؛ سيواجهها بكل الوسائل، مبينةً أن هذه هذه السياسات الاستيطانية التي تمارسها سلطات الاحتلال، والتي تمثّل استهتاراً وانتهاكاً لكل القرارات الأممية التي تجرّم الاستيطان، وفي هذا السياق، فإننا ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها، للجم هذه الجرائم الفاشية والعمل الجَدِّي على إنهاء الاحتلال ورفع الظلم عن شعبنا الفلسطيني.

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