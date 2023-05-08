وقفة احتجاجية بجامعة تل أبيب رفضاً للجريمة وتواطؤ الاحتلال

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

شارك عشرات الطلبة الفلسطينيين في جامعة تل أبيب، صباح اليوم الإثنين، في وقفة أقيمت عند مدخل الجامعة، احتجاجًا على تفشي الجريمة في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48، وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية معها.

ونظمت الوقفة الاحتجاجية حركة "جفرا"- التجمع الطلابي في جامعة تل أبيب، وحمّل الطلبة السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن ارتفاع أعمال العنف والجريمة، وعدم وجود رادع من الشرطة الإسرائيلية للجرائم المستفحلة في المجتمع الفلسطيني بأراضي الـ48.

ورفع المشاركون في الوقفة العلم الفلسطيني ولافتات كُتبت عليها شعارات، ورددوا هتافات طالبت المؤسسة المعنية بالعمل على محاربة الجريمة، بينها "وإن اغتالوا ديارنا إنّا فيها باقون"، و"يا بوليس ويا بوليس الدم العربي مش رخيص"، و"لن ننسى ولن نغفر"، و"الطبيب الشهيد محمد العصيبي".

وقُتلت، صباح اليوم الإثنين، شابة في العشرينيات من العمر، في جريمة إطلاق نار خلال تواجدها داخل مركبتها قرب منزلها بمدينة حيفا.

وبجريمة القتل في حيفا، ارتفعت حصيلة الضحايا في المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 65 قتيلا، بينهم 5 نساء قُتلن في جرائم عنف مختلفة.

ومقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فإن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني زاد أكثر من الضعف، إذ شهدت الفترة نفسها في العام الماضي مقتل نحو 26 شخصا.

وتشير المعطيات إلى ارتفاع حاد يصل إلى نسبة 250% في عدد ضحايا الجريمة في المجتمع الفلسطيني، خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.