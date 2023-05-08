حركة الجهاد تزف الشهيد سامر الشافعي من كتيبة طولكرم

الضفة المحتلة- وكالة الراي:

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيدها المجاهد: سامر صلاح الشافعي (22 عاماً)، الذي ارتقى إثر جريمة اغتيال صهيونية برفقة الشهيد البطل: حمزة جميل خريوش (22 عاماً) في مخيم طولكرم فجر السبت.

وقالت الحركة:" نزف شهيدنا المجاهد سامر الشافعي أحد مجاهدي كتيبة طولكرم – سرايا القدس، والذي قدَّم المأوى لرفيقه الشهيد البطل: حمزة خريوش، ومنفذي عملية "إفني حيفتس" كرد مباشر على اغتيال الشيخ القائد خضر عدنان.

وحيت أرواح الشهداء الذين التحقوا بركب القادة المجاهدين أسعد دقة وفلاح مشارقة ورياض بدير ومعتصم مخلوف ولؤي السعدي ونضال أبو سعدة وأنور عبد الغني وأحمد عجاج، وصولاً إلى سيف أبو لبدة وأمير أبو خديجة، ولن تنتهي قافلة الدم والشهادة حتى الحرية والخلاص.