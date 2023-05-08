وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تُنفذ جولة ميدانية على مزارعي الخضار بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية هيئة تشجيع الاستثمار تستقبل وفدًا من الغرفة التجارية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تشارك في معرض "ماضون...وبجيل العودة آتون" وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة: الاحتلال يستهدف القائد سعدات ورفاقه باتهامات كيدية وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة: الاحتلال مأزوم واستهدافه للقائد سعدات مرفوض وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى: الاحتلال لن ينجح في سياسة الاستفراد بالحركة الأسيرة وكالة الرأي الفلسطينية رفضت سياسة الاستفراد.. وزارة الأسرى: الحركة الأسيرة موحدة ضد الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية رفضت سياسة الاستفراد.. وزارة الأسرى: الحركة الأسيرة موحدة ضد الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الصحة وسلطة الأراضي توقعان اتفاقية لتنفيذ مشاريع صحية وكالة الرأي الفلسطينية عكرمة صبري: موقفي ثابت تجاه الأقصى ونرفض عدوان الاحتلال
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يحول أسيرا من يعبد للاعتقال الإداري

08 آيار / مايو 2023 06:56

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

حوّلت سلطات الاحتلال، اليوم الإثنين، الأسير أحمد محمود أبو بكر، من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، إلى الاعتقال الإداري.

وأفاد ذوو الأسير أبو بكر بأن محكمة الاحتلال في معسكر سالم حولت نجلهم إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، علما أنه اعتقل بتاريخ 22/3/2023.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟