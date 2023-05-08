وكالة الرأي الفلسطينية كهرباء غزة تصدر تنويها لـ7 مناطق غرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية الجبهة الشعبيّة تحذّر الاحتلال من المساس بحياة قادتها الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي يُدين الاعتداء على النائب سعدات ورفاقه وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاقتصاد بغزة تعلن زيادة وزن ربطة الخبز وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يحول أسيرا من يعبد للاعتقال الإداري وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد بغزة تُحذر من التعامل مع شركة وهمية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تُنفذ جولة ميدانية على مزارعي الخضار بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية هيئة تشجيع الاستثمار تستقبل وفدًا من الغرفة التجارية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تشارك في معرض "ماضون...وبجيل العودة آتون" وكالة الرأي الفلسطينية الحركة الأسيرة: الاحتلال يستهدف القائد سعدات ورفاقه باتهامات كيدية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

هنية يهنئ بن قرينة بتزكيته رئيسًا لحركة البناء الوطني الجزائرية

08 آيار / مايو 2023 08:30

رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية عبد القادر بن قرينة
رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية عبد القادر بن قرينة

الجزائر - وكالة الرأي:

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اليوم الاثنين، رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية عبد القادر بن قرينة، معبراً له عن تهانيه بعد تزكيته في مؤتمرها الثاني الذي عقد يومي السبت والأحد بالجزائر العاصمة.

كما قدم هنية التهنئة بنجاح العرس الشوري الديموقراطي للمؤتمر وجلسة الافتتاح الجامعة.

وقال هنية: "يطيب لي باسم قيادة ومجاهدي حركة حماس أن أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة تجديد الثقة لكم رئيسًا لحركة البناء الوطني".

وأضاف: "مما لا شك فيه أن هذه الثقة الغالية من قيادات وكوادر حركة البناء الوطني تعكس ما تتمتعون به من أصالة في المواقف ومعاصرة للتطورات، وتقدير لما تتمتع به الحركة من دينامية عالية على الصعيدين الوطني والإسلامي".

وأشاد رئيس الحركة بحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها وفد حركة حماس الذي شارك في المؤتمر برئاسة الأخ د. خليل الحية بما يعكس العلاقة الأخوية الراسخة بين الشعبين الشقيقين والحركتين الفاعلتين.

وعبر رئيس الحركة عن اعتزازه بموقف حركة البناء الوطني من دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة، من أجل الحرية والعودة والاستقلال وإنهاء ودحر الاحتلال عن القدس وكل أرض فلسطين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟