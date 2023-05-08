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حماس تدين استدعاء الاحتلال الشيخ عكرمة صبري وتقييد حريته

08 آيار / مايو 2023 08:35

عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى
عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

أدانت حركة "حماس" بشدة إقدام سلطات الاحتلال الصهيوني على استدعاء خطيب المسجد الأقصى فضيلة الشيخ عكرمة صبري والتحقيق معه لساعات طويلة وفي ظروف صعبة خضع لها الشيخ، ومن ثمّ تقييد حريته وتواصله مع وسائل الإعلام بهدف حجب ممارسات الاحتلال وانتهاكاته في القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وحذّرت حركة حماس في تصريح صحفي الإثنين من حملة التحريض والاستهداف التي يتعرض لها الشيخ عكرمة من قبل الجماعات الصهيونية المتطرفة في ظل حكومة الاحتلال الفاشية.

وقالت إن استدعاء فضيلة الشيخ عكرمة يأتي في إطار محاولات الاحتلال الحثيثة لتغييب القادة والشخصيات الوطنية والدينية المؤثرة عن ساحة القدس والأقصى، بهدف الاستفراد بهما.

 وأعربت الحركة عن وقوفها وتضامنها الكامل مع فضيلة الشيخ عكرمة،مؤكدةً أن الاحتلال سيفشل في سياساته القمعية، وسيجد من الشيخ عكرمة صبري والشعب الفلسطيني صموداً ستتكسر على صخرته كافة المخططات والمؤامرات الصهيونية التهويدية الخبيثة.

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