الاحتلال يغتال 3 قيادات من سرايا القدس في غزة

غزة - وكالة الرأي:

اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، 3 قيادات من سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وعدد من زوجاتهم وأطفالهم، وأصيب آخرون، في سلسلة غارات متزامنة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني – فجر الثلاثاء- عبر طيرانها الحربي، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن طائرات الاحتلال شنت عدوانًا متزامنًا على أرجاء قطاع غزة، بدأ باستهداف شقتين سكنيتين في غزة ومنزلاً في رفح، في حين أعلن الاحتلال اغتيال 3 قيادات عسكرية من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ثلاثة من قادتها، وهم: الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام – أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني – عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، والشهيد القائد الكبير/ طارق محمد عزالدين – أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية، وهو من محرري صفقة وفاء الأحرار، ومبعد إلى غزة.

وقالت السرايا في بيان لها: إنهم ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة فجر اليوم.

وأضافت: إذ ننعى شهداءنا القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبنائهم، لنؤكد أن دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية ارتقاء عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة.

ووفق مصادر محلية، استهدفت الغارات الإسرائيلية شققاً سكنية ومنازل لقيادات عسكرية في حركة الجهاد الإسلامي في القطاع؛ إلى جانب استهداف مواقع تدريب للمقاومة.

كما قصفت طائرات الاحتلال مواقع للمقاومة في خانيونس.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال افيخاي ادرعي، إطلاق عملية عسكرية مشتركة للجيش وجهاز الشاباك أطلق عليها “السهم الواقي”، في قطاع غزة، معلنا اغتيال خليل البهتيني قائد منطقة شمال قطاع غزة في الجهاد الإسلامي، وطارق عز الدين، الذي وصفه بأنه قيادي بارز في الحركة المسؤول عن توجيه عمليات في الضفة انطلاقًا من القطاع، وجهد غانم، الذي وصفه بأنه أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس.

تجدد الغارات

وأفادت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال نفذت جولة ثانية من الغارات بعد نحو ساعة من الغارات الأولى، واستهدفت عدة مواقع تدريب للمقاومة في أرجاء متفرقة من قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إن طائرات الاحتلال تشن غارات على مواقع إضافية للجهاد الإسلامي.

من جانبه، أعلن وزير جيش الاحتلال يواف غلانت عن حالة خاصة في الجبهة الداخلية. كما أعلنت قوات الاحتلال فرض طوق شامل على قطاع غزة وإغلاق طرقات ومواقع وانتقال إلى طرقات بديلة في المناطق المتاخمة للسياج الأمني في منطقة الغلاف

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن ما يسمى الجبهة الداخلية الإسرائيلية طلبت من مستوطني غلاف غزة الدخول إلى الملاجئ فورا.