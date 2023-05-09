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زفت قادة السرايا.. "القسام": دماء الشهداء ستكون ناراً تحرق المعتدين

09 آيار / مايو 2023 05:46

الشهداء القادة من سرايا القدس
الشهداء القادة من سرايا القدس

غزة - وكالة الرأي:

زفت  كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهداء، فجر اليوم، الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مؤكدة أن دماءهم ستكون ناراً تحرق المعتدين.

وقالت الكتائب، في تصريح مقتضب وصل وكالة الرأي: "بكل آيات العز والفخار بكل آيات العز والفخار تزف كتائب الشهيد عز الدين القسام الشهداء الأبرار الذين ارتقوا جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وعلى رأسهم الشهداء القادة في سرايا القدس جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين".

وأكدت أن دماء أبناء شعبنا ومجاهدينا ستكون نوراً يضيء طريق التحرير وناراً تحرق المعتدين.لمعتدين.

أعلنت وزارة الصحة بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 12 مواطناً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب، وصل وكالة الرأي: لازالت طواقم الاسعاف مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال.

وبيّنت أن طواقمها، أجلت 20 إصابة حتى اللحظة.

وكانت طائرات الاحتلال، قد شنت فجر اليوم، غارات عدة على قطاع غزة، استهدفت فيها عدداً من المواطنين وقادة المقاومة.

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