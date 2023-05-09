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حماس تزف شهداء المقاومة وتحمل الاحتلال تداعيات عدوانه

09 آيار / مايو 2023 05:57

شهداء سرايا القدس
شهداء سرايا القدس

غزة - وكالة الرأي:

زفت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية ثلة من شهداء قيادات المقاومة في قطاع غزة الذين ارتقوا، فجر اليوم الثلاثاء، جراء العدوان الصهيوني الغادر.

وحمل الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي، الاحتلال الصهيوني تداعيات عدوانه على القطاع، مشدداً على أن المقاومة ستواصل الدفاع عن شعبنا ومقدساته.

وقال قاسم:” الاحتلال واهم إن ظن أن هذه الجرائم الإجرامية يمكن أن توقف نضالنا المشروع ضد احتلاله وعدوانه”، مشيرًا إلى أن الاحتلال يصعد من عدوانه على قطاع غزة ويستهدف الآمنين في بيوتهم.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 12 مواطناً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب، وصل وكالة الرأي: لازالت طواقم الاسعاف مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال.

وبيّنت أن طواقمها، أجلت 20 إصابة حتى اللحظة.

وكانت طائرات الاحتلال، قد شنت فجر اليوم، غارات عدة على قطاع غزة، استهدفت فيها عدداً من المواطنين وقادة المقاومة.

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