هنية: العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته

الدوحة - وكالة الرأي:

أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن اغتيال القادة بعملية غادرة لن يجلب الأمن للمحتل بل المزيد من المقاومة.

وقال هنية في تصريح صحفي مقتضب، الثلاثاء: العدو أخطأ في تقديراته وسيدفع ثمن جريمته، مشددا على أن المقاومة وحدها ستحدد الطريقة التي تؤلم العدو الغادر.

وأشار إلى أن العدوان يستهدف كل شعبنا والمقاومة موحدة في مواجهته.

في سلسلة غارات متزامنة نفذتها قوات الاحتلال الصهيوني – فجر الثلاثاء- عبر طيرانها الحربي، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 12 مواطناً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في تصريح مقتضب، وصل وكالة الرأي: لازالت طواقم الاسعاف مستمرة في اجلاء الضحايا من المناطق التي استهدافها الاحتلال.

وبيّنت أن طواقمها، أجلت 20 إصابة حتى اللحظة.

وكانت طائرات الاحتلال، قد شنت فجر اليوم، غارات عدة على قطاع غزة، استهدفت فيها عدداً من المواطنين وقادة المقاومة.