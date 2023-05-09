حماس تنعى شهداء غزة وتؤكد أن الاحتلال سيدفع ثمن عدوانه

غزة - وكالة الرأي:

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" صباح الثلاثاء كوكبة من القادة الشهداء من حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزّة مؤكدة أنَّ الاحتلال سيدفع ثمن جرائمه وعدوانه الذي لن يكسر إرادة شعبنا في مواصلة المقاومة الشاملة.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "بكل آيات الفخر والاعتزاز، وبمزيد من الإيمان والإصرار على مواصلة درب ذات الشوكة المخضب بالدماء، ننعى في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية، كوكبة من القادة الشهداء من إخواننا في حركة الجهاد الإسلامي، وهم: الشهيد القائد: جهاد شاكر الغنام، والشهيد القائد: خليل صلاح البهتيني، والشهيد القائد: طارق محمد عز الدين، وعدداً من أبناء شعبنا الصامد أغلبهم من النساء والأطفال، الذين ارتقوا خلال عدوان صهيوني غادر وجبان على قطاع غزّة، بعد منتصف الليلة الماضية".

وحمّلت الاحتلال الصهيوني وحكومته الفاشية المتطرّفة المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة وتداعياتها الخطيرة، مؤكّدة أنَّ إجرامه وإرهابه المتصاعد ضد أبناء شعبنا في قطاع غزّة وعموم الضفة الغربية وفي القدس والمسجد الأقصى المبارك والداخل المحتل، سيدفع ثمنه غالياً، ولن يجلب له أمناً مزعوماً، ولن يتمكّن من تحقيق أهدافه ومخططاته العدوانية، بل سيزيد شعبنا ومقاومته الباسلة وحدة في كل ساحات الوطن وخارجه، وإصراراً على مواصلة الصمود والنضال، تمسكاً بالحقوق والثوابت ورداً للعدوان، حتى دحر الاحتلال وزواله.