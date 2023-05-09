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رئاسة المجلس التشريعي تحمل الاحتلال تداعيات عدوانه على قطاع غزة

09 آيار / مايو 2023 07:19

التشريعي يحمل الاحتلال تداعيات عدوانه على قطاع غزة
التشريعي يحمل الاحتلال تداعيات عدوانه على قطاع غزة

غزة- وكالة الرأي

نعت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني  شهداء شعبنا الأبرار الذين اغتالتهم يد الغدر  الإسرائيلية في قطاع غزة ومن بينهم أطفال ونساء.

 وقالت في تصريح لها صباح اليوم الثلاثاء،:"إننا إذ نحمل الاحتلال وحكومته الفاشية المسئولية الكاملة عن تداعيات عدوانه الآثم على قطاع غزة، لنؤكد أنه يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان تستوجب العقاب الفوري".

وأضافت  أن شعبنا ماض في مسيرة مقاومته المشروعة حتى تحرير فلسطين، ولن يكسر إرهاب الاحتلال إرادته.

وطالبت المنظمات الدولية أن تتحمل مسؤوليتها وتتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين إزاء جرائم الاحتلال المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني والتي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبادئ حقوق الإنسان

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