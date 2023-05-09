"حشد" تؤكد على تعمد الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين

غزة- وكالة الرأي



استنكرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، بأشد العبارات الممكنة، إقدام قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي عند حدود الساعة الواحدة والنصف من صباح يوم الثلاثاء، على شن عدد من الغارات الجوية التي طالت عدد من المنشآت المدينة في قطاع غزة.

وأكدت الهيئة الدولية (حشد)، على تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المدنيين وارتكاب عمليات قتل خارج إطار القانون واستهداف الممتلكات المدنية ، الذي يعتبر جريمة حرب موصوفة ومكتملة الأركان وفقاً لمعايير اتفاقية جنيف الرابعة ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي.

وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التدخل الفوري والعاجل لإجبار الاحتلال الإسرائيلي لوقف أعماله الحربية الجارية في قطاع غزة، والعمل على منع ازدياد رقعة العدوان الإسرائيلي .

وحثت الأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف القيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية بالتحرك العاجل للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين .

كما طالبت القيادة الفلسطينية والكل الوطني ببناء استراتيجية تقوم على تدويل الصراع وإعادة بناء كل مؤسسات النظام السياسي علي أسس ديمقراطية وعبر انتخابات شاملة بما يضمن الاتفاق علي استراتجية وطنية شاملة تعظم من الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والقانوني والإعلامي مع الاحتلال، وتضمن احالة جرائم الاحتلال لمحكمة الجنايات الدولية واستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية لمحاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب.

ودعت أيضاً القيادة الفلسطينية بالالتزام بقرارات الإجماع الوطني والشعبي وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال وانهاء كافة أشكال التعاون الأمني مع الاحتلال والتحلل من كافة التزامات وقيود اتفاقيات أوسلو وتوظيف المتغير ات الإقليمية والدولية لصالح القضية الفلسطينية بما يشمل تفعيل التحرك الدبلومسي ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار بمقاطعة وفرص العقوبات علي دولة الاحتلال الإسرائيلي .

وأكدت متابعتها لإبلاغ لجنة تقصي الحقائق الدائمة والمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة بالوقائع حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي ، فإنها تجدد مطالبتها لكافة المؤسسات الدولية للقيام بمسؤولياتها الأخلاقية والقانونية وتدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جاد جرائم الاحتلال الإسرائيلي وقف سياسية التسويف والمماطلة وانتقائية إنفاذ القانون بما يضمن منع افلات قادة الاحتلال من العقاب .

وجددت الهيئة الدولية (حشد)،مطالبتها للمنظمات الدولية والإقليمية وأحرار العالم وحركة التضامن والفلسطينيين في كافة التجمعات الفلسطينية لإدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي و التحرك علي كافة الأصعدة للمطالبة لتعزيز التضامن مع نضال وحقوق الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف جرائم دولة الاحتلال الإسرائيلي وفرض المقاطعة والعقوبات عليها .