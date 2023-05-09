سرايا القدس تنعى قادتها الشهداء وتنشر صوراً لهم

غزة - وكالة الرأي:

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين فجر اليوم الثلاثاء ثلة من قادتها المجاهدين الذين ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة.

والشهداء القادة هم:

الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس.

الشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس.

الشهيد القائد الكبير/ طارق إبراهيم عزالدين - أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

وقالت السرايا: "إننا إذ ننعى شهداءنا القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبنائهم، لنؤكد أن دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله".





