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سرايا القدس تنعى قادتها الشهداء وتنشر صوراً لهم

09 آيار / مايو 2023 09:23

سرايا القدس تنعى قادتها الشهداء وتنشر صوراً لهم
سرايا القدس تنعى قادتها الشهداء وتنشر صوراً لهم

غزة - وكالة الرأي:

نعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين فجر اليوم الثلاثاء ثلة من قادتها المجاهدين الذين ارتقوا جراء عملية اغتيال صهيونية جبانة.

والشهداء القادة هم:

الشهيد القائد الكبير/ جهاد شاكر الغنام - أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس

الشهيد القائد الكبير/ خليل صلاح البهتيني - عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس.

الشهيد القائد الكبير/ طارق إبراهيم عزالدين - أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

وقالت السرايا: "إننا إذ ننعى شهداءنا القادة ومعهم زوجاتهم المجاهدات وعدد من أبنائهم، لنؤكد أن دماء الشهداء ستزيد من عزمنا، ولن نغادر مواقعنا، وستبقى المقاومة مستمرة بإذن الله". 

جهاد-الغنام


خليل-البهتيني
طارق-عز-الدين1

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