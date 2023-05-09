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نقيب أطباء الأسنان

تجمع النقابات الفلسطينية ينعى الشهيد الطبيب جمال خصوان

09 آيار / مايو 2023 09:41

تجمع النقابات الفلسطينية ينعى الشهيد جمال خصوان
تجمع النقابات الفلسطينية ينعى الشهيد جمال خصوان

غزة- وكالة الرأي

نعى تجمع النقابات الفلسطينية، شهيد العمل النقابي الفلسطيني نقيب أطباء الأسنان الدكتور جمال خصوان،  والذي استشهد فجر  اليوم الثلاثاء، برفقة زوجته ونجله جراء عدوان الاحتلال على مدينة غزة.

وقال تجمع النقابات في تصريح له صباح اليوم:" ينعى تجمع النقابات المهنية الفلسطينية النقابي الكبير .. النقابي المناضل ..النقابي المدافع عن الحقوق والحريات النقابي، ورائد العمل النقابي في نقابة أطباء الأسنان،و الذي قضى نحبه شهيداً ملبياً لنداء ربه إثر العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة

وأضاف:"رحم الله شهيد العمل النقابي الفلسطيني الدكتور جمال خصوان وأسكنه فسيح جناته مع الصديقيين والشهداء وحسن أولئك رفيقا".

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