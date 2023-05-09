اعتقالات خلال اقتحام عدة مدن بالضفة المحتلة

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين بينهم سبعة أشقاء، من محافظة الخليل.

وذكرت أن المعتقلين هم : محمد أمين الزغير، ورائد نبيل عبد الكريم الشعراوي من مدينة الخليل، والأشقاء السبعة: رائد ومحمد وسالم وياسر ويحيى ومحيي وزكريا إسماعيل أبو فنار من بلدة يطا جنوبا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس حيث دارت مواجهات أًصيب بها عدة مواطنين، وتم اعتقال الشاب حمزة منصور الحلسة والمواطن شادي عطا الله، بعد أن داهمت منزله وفتشته في حارة المخفية.

أيضاً اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم، شابين من قرية المغير شمال شرق رام الله، واحتجزت سبعة آخرين لعدة ساعات، فيما اعتقلت شابا من عارورة شمالا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المغير وداهمت عدة منازل واعتقلت الشابين عبد الرحمن عبد الباسط أبو عليا، وعبود نايف أبو عليا.

كما احتجزت سبعة شبان لعدة ساعات قبل أن تفرج عنهم لاحقا، بعد مداهمة منازلهم، وهم: عبيدة جلال النعسان، محمد عاطف أبو عليا، وسيم احمد النعسان، محمد خالد النعسان، أديب حمد الله النعسان، محمد أحمد أبو عليا، وأحمد عبد الفتاح أبو نعيم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من مساء أمس، الشاب مصطفى عمر صالح من قرية عارورة شمال رام الله، خلاله مروره عبر حاجز عطارة العسكري شمال المدينة.