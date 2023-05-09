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مصر تدين تصعيد الاحتلال في غزة والضفة

09 آيار / مايو 2023 10:58

القاهرة – وكال الرأي :

أدانت جمهورية مصر العربية التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ممثلاً في قيام القوات الإسرائيلية بقصف قطاع غزة، واقتحام الأقصى والمدن الفلسطينية.

ورفضت مصر عدوان الاحتلال الذي أسفر عن ارتقاء 13 شهيدا، وإصابة 20 على الأقل، من ضمنهم نساء وأطفال، واقتحام مستوطنين المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات للمدن الفلسطينية، وآخرها نابلس.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، رفض مصر الكامل لمثل تلك الاعتداءات التي تتنافى مع قواعد القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية، وتؤجج الوضع بشكل قد يخرج عن السيطرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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