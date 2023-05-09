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وزارة العدل: "حان الوقت ليقول العالم للاحتلال الإسرائيلي كفى"

09 آيار / مايو 2023 11:19

وزارة العدل: "حان الوقت ليقول العالم للاحتلال الإسرائيلي كفى"
وزارة العدل:

غزة- وكالة الرأي
قالت وزارة العدل، إنه ومع حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء،  بات من الواجب على العالم والأسرة الدولية أن تتخلى عن دور المتفرج وأن تقول لإسرائيل كفى.

واعتبرت وزارة العدل في بيانها اليوم الثلاثاء، تعقيباً على جريمة الاحتلال باستهداف مواطنين وأسرهم في منازلهم الآمنة وفي ساعات الليل، وقتلهم بدم بارد 13 فلسطينياً وهدم منازلهم فوق رؤوسهم بمثابة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وهي جرائم يعاقب عليها مرتكبوها ولكن الاحتلال يفلت كل مرة بسبب تغافل المجتمع الدولي وازدواجية معاييره التي يعاني منها الشعب الفلسطيني لـ75 عاماً.

وقالت إن الجريمة التي ارتكبها الاحتلال لم تكن لترتكب لولا الضوء الأخضر الأميركي وصمت المجتمع الدولي، وهو ما يجعل منهما شريكان بالجريمة وبالدم الفلسطيني الذي تم سفكه لرجال ونساء وأطفال، وأن القوانين الدولية التي ينادي بها العالم لا تطبق إلا على الضعفاء.

ودعت وزارة العدل المحكمة الجنائية الدولية لمباشرة التحقيق في هذه الجريمة وفتح الملفات المتراكمة لديها حول جرائم الاحتلال وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.

ونعت وزارة العدل شهداء الشعب الفلسطيني الذين دفعوا ثمن نضالهم كرامة وشهادة والذين يرسمون للشعب الفلسطيني طريق التحرير.

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