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الداخلية: أزلنا قنبلة من مخلفات قصف الاحتلال فجر اليوم

09 آيار / مايو 2023 11:32

مشاهد من عمل طواقم الوزارة
مشاهد من عمل طواقم الوزارة

غزة - وكالة الرأي:

قال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، إن  أطقم هندسة المتفجرات بالشرطة تتمكن قبل قليل من تحييد وإزالة قنبلة غير منفجرة.

وأوضحت أن القنبلة من نوع (GBU 39)، وهي من مخلفات القصف الإسرائيلي على عمارة الدولي بمدينة غزة، خلال العدوان على القطاع فجر اليوم.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 13 مواطناً جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي وصل وكالة الرأي، أن إحصائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 13 شهيدًا بينهم 4 أطفال و 4 سيدات.

وبيّنت أن طواقمها، قدمت العلاج لـ 20 مواطناً أصيبوا بجراح مختلفة بينهم 3 أطفال و 7 سيدات، وبين المصابين حالات حرجة وخطيرة.

وكانت طائرات الاحتلال، قد شنت فجر اليوم، غارات عدة على قطاع غزة، استهدفت فيها عدداً من المواطنين وقادة المقاومة.

 

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