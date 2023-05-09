وكالة الرأي الفلسطينية تعرف إلى أسماء وأعمار شهداء الفجر في غزة وكالة الرأي الفلسطينية تركيا تدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وسوريا تدعو لمحاسبة إسرائيل وكالة الرأي الفلسطينية أطفال ونساء غزة يدفعون ثمن عدوان الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: أزلنا قنبلة من مخلفات قصف الاحتلال فجر اليوم وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل: "حان الوقت ليقول العالم للاحتلال الإسرائيلي كفى" وكالة الرأي الفلسطينية مصر تدين تصعيد الاحتلال في غزة والضفة وكالة الرأي الفلسطينية القوى الوطنية والإسلامية بغزة تعلن الحداد والإضراب الشامل وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الاحتلال مستمر في منع ادخال الأجهزة الطبية التشخيصية وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية اعتقالات خلال اقتحام عدة مدن بالضفة المحتلة
أخبار » عربي ودولي

تركيا تدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وسوريا تدعو لمحاسبة إسرائيل

09 آيار / مايو 2023 11:44

تركيا تدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وسوريا تدعو لمحاسبة إسرائيل
تركيا تدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وسوريا تدعو لمحاسبة إسرائيل

وكالة الرأي- وكالات

أدانت تركيا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وتسببت باستشهاد 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، فيما دعت سوريا إلى محاسبة إسرائيل على هذا العدوان.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن دمشق "تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن مثل هذا السلوك الإجرامي لن يزيدها إلا تمسكاً بهذا الموقف، ولن يؤّدي إلا إلى زيادة عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد في متابعة نضاله حتى نيل حقوقه كاملة".

واعتبرت أن "كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي، فالمطلوب الآن اتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حد لهذه المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يحاولون التغطية على أزماتهم الداخلية".

في حين، أدانت الخارجية التركية الهجمات الإسرائيلية على غزة بحسب بيان نقلته وكالة الأناضول للأنباء الرسمية.

 المصدر: " سانا + الأناضول"

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟