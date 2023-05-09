تركيا تدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وسوريا تدعو لمحاسبة إسرائيل

وكالة الرأي- وكالات

أدانت تركيا الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وتسببت باستشهاد 13 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، فيما دعت سوريا إلى محاسبة إسرائيل على هذا العدوان.

وقالت وزارة الخارجية السورية إن دمشق "تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأن مثل هذا السلوك الإجرامي لن يزيدها إلا تمسكاً بهذا الموقف، ولن يؤّدي إلا إلى زيادة عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد في متابعة نضاله حتى نيل حقوقه كاملة".

واعتبرت أن "كلمات الإدانة والاستنكار لم تعد تكفي، فالمطلوب الآن اتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حد لهذه المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يحاولون التغطية على أزماتهم الداخلية".

في حين، أدانت الخارجية التركية الهجمات الإسرائيلية على غزة بحسب بيان نقلته وكالة الأناضول للأنباء الرسمية.

المصدر: " سانا + الأناضول"