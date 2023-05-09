تعرف إلى أسماء وأعمار شهداء الفجر في غزة

غزة - وكالة الرأي:

ارتقى فجر اليوم الثلاثاء، 13 شهيداً، اثر غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على شقق سكنية في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة بغزة، في تصريح صحفي وصل وكالة الرأي، أن إحصائية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغت 13 شهيدًا بينهم 4 أطفال و 4 سيدات.

فيما يلي تنشر وكالة الرأي أسماء وأعمار الشهداء الـ13

1-خليل صلاح خالد البهتيني 45عام

2-ليلي مجدي مصطفي البهتيني 44عام

3- هاجر خليل صلاح البهتيني 5سنوات

4-طارق ابراهيم محمد عز الدين 49عام

5-علي طارق ابراهيم عز الدين 9سنوات

6-ميار طارق ابراهيم عز الدين 11عام

7- جمال صابر محمد خصوان 53عام

8-يوسف جمال صابر خصوان 20عام

9-مرفت صالح محمد خصوان 45 عام

10-دانيه علاء عطا عدس 19عام

11-جهاد عبد الحافظ غنام 62عام

12-وفاء شديد الغنام 50عام

13-إيمان علاء عدس 14عام