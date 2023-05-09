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من هو الشهيد القائد في سرايا القدس خليل صلاح البهتيني؟

09 آيار / مايو 2023 12:28

الشهيد القائد في سرايا القدس خليل صلاح البهتيني
الشهيد القائد في سرايا القدس خليل صلاح البهتيني

غزة - وكالة الرأي:

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، ثلاثة قادة من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في عملية اغتيال مباغتة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظات قطاع غزة.

وكان من بين الشهداء القيادي البارز خليل صلاح البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، إلى جانب القيادات الأخرى في المقاومة الفلسطينية.

ويشغل الشهيد القائد البهتيني عضوية المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية، في سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي.

ولد الشهيد القائد البهتيني بتاريخ 1978/11/30 في حي التفاح بمدينة غزة انتمى مبكرًا لحركة الجهاد الإسلامي، تعرض للاعتقال في سن مبكرة، وشارك في تأسيس شركة روى للإنتاج الفني.

تدرج الشهيد البهتيني في العمل العسكري عبر عشرات السنوات من جهاده المتواصل، وارتقى شقيقه الشهيد محمد أثناء تصديه لأحد الاجتياحات شرق غزة عام ٢٠٠٦م.

من أبرز التكليفات التي أشرف عليها الشهيد القائد وهي كالآتي:

- قائد أحد التشكيلات العسكرية

- كان له بصمة واضحة في مجال التصنيع في باكورة الانتفاضة.

- تأسيس جهاز أمن السرايا

- قائد الوحدة الدعوية

- قيادة الإعلام الحربي.

- أسهم في تطوير المنظومة الإعلامية بالحركة.

- له بصمة دامغة في انتاجات فنية متنوعة.

- صاحب بصمات كبيرة في عدة تخصصات عسكرية.

- عضو المجلس العسكري في قطاع غزة.

كلف الشهيد البهتيني مؤخراً بقيادة المنطقة الشمالية خلفاً للشهيد القائد تيسير الجعبري، وتربطه علاقات وثيقة بفصائل المقاومة الفلسطينية.

مثَّل البهتيني سرايا القدس في غرفة العمليات المشتركة خلفاً للشهيد القائد تيسير الجعبري، وتعرض لعدة محاولات اغتيال سابقة، وأصيب في بعضها.

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