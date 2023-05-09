"سرايا القدس": سنواجه عدوان الاحتلال بكل ثبات وقوة

غزة - وكالة الرأي :

أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها ستواجه عدوان الاحتلال بكل ثبات وقوة، وأنها ستكون عند التزامها وواجبها تجاه الشهداء.

وزف الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة، الشهداء أمين سر المجلس العسكري جهاد غنام، وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس خليل البهتيني، وطارق عز الدين أحد قادة العمل العسكري بالضفة.

وشددت الحركة على أن جريمة الاحتلال ستكون نهايتها هزيمة العدو وأركانه، وأن الاحتلال واهم بأن دماء الشهداء ستكون جسراً للعبور وطوقا لنجاته.

وقال إن هذه الجريمة لن تزيد الحركة إلا إصرارا على مواصلة الطريق، أن العدو ارتكب جريمة جديدة بحق شعبنا وقادتنا ومجاهدينا.

ودعا جماهير شعبنا إلى الالتفاف حول المقاومة والصبر والصمود لرد العدوان، مؤكداً أن مجازر جيش الاحتلال ستزيد شعبنا الباسل تمسكا بالمقاومة حتى تحرير فلسطين.

وأضاف: "سنواجه العدوان بكل ثبات وقوة وسيخلف القائد ألف قائد وسيحمل اللواء فرسان جدد يواصلون الدرب حتى زوال الاحتلال، ونؤكد أننا سنكون عند التزامنا وواجبنا تجاه الشهداء وسنواجه العدوان بكل إقدام".

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم عن ارتقاء 13 شهيداً وإصابة 20 آخرين، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.