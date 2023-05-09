وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية: تفقد أماكن القصف لحصر الأضرار وتقديم المساعدات وكالة الرأي الفلسطينية "الغرفة المشتركة": على الاحتلال أن يستعد لدفع الثمن وكالة الرأي الفلسطينية الأردن تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية "سرايا القدس": سنواجه عدوان الاحتلال بكل ثبات وقوة وكالة الرأي الفلسطينية من هو الشهيد القائد في سرايا القدس خليل صلاح البهتيني؟ وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جندي إسرائيلي بتفجير عبوة خلال اقتحام نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعرف إلى أسماء وأعمار شهداء الفجر في غزة وكالة الرأي الفلسطينية تركيا تدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وسوريا تدعو لمحاسبة إسرائيل وكالة الرأي الفلسطينية أطفال ونساء غزة يدفعون ثمن عدوان الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: أزلنا قنبلة من مخلفات قصف الاحتلال فجر اليوم
أخبار » عربي ودولي

الأردن تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

09 آيار / مايو 2023 12:45

آثار عدوان الاحتلال
آثار عدوان الاحتلال

عمّان – وكالة الرأي :

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخره العدوان الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء على قطاع غزة، واقتحام مدينة نابلس.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكلٍ فوري وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني في القطاع، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

وشدد المجالي على أن استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

وقال، إن الأردن يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟