وكالة الرأي الفلسطينية التنمية الاجتماعية: تفقد أماكن القصف لحصر الأضرار وتقديم المساعدات وكالة الرأي الفلسطينية "الغرفة المشتركة": على الاحتلال أن يستعد لدفع الثمن وكالة الرأي الفلسطينية الأردن تدين التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية "سرايا القدس": سنواجه عدوان الاحتلال بكل ثبات وقوة وكالة الرأي الفلسطينية من هو الشهيد القائد في سرايا القدس خليل صلاح البهتيني؟ وكالة الرأي الفلسطينية إصابة جندي إسرائيلي بتفجير عبوة خلال اقتحام نابلس وكالة الرأي الفلسطينية تعرف إلى أسماء وأعمار شهداء الفجر في غزة وكالة الرأي الفلسطينية تركيا تدين الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة وسوريا تدعو لمحاسبة إسرائيل وكالة الرأي الفلسطينية أطفال ونساء غزة يدفعون ثمن عدوان الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: أزلنا قنبلة من مخلفات قصف الاحتلال فجر اليوم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"الغرفة المشتركة": على الاحتلال أن يستعد لدفع الثمن

09 آيار / مايو 2023 12:51

غزة - وكالة الرأي :

حملت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمته، التي راح ضحيتها فجر اليوم 13 شهيداً بينهم ثلاثة قادة من حركة الجهاد الإسلامي، وأطفال ونساء.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها، إن على الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن.

ونعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية كوكبةً من شهداء شعبنا من القادة والأطفال والنساء ارتقوا جراء العدوان الصهيوني الغادر الذي شنه الاحتلال على بيوت الآمنين فجر اليوم الثلاثاء، وعلى رأسهم الشهداء القادة في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟