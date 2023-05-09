"الغرفة المشتركة": على الاحتلال أن يستعد لدفع الثمن

غزة - وكالة الرأي :

حملت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات جريمته، التي راح ضحيتها فجر اليوم 13 شهيداً بينهم ثلاثة قادة من حركة الجهاد الإسلامي، وأطفال ونساء.

وقالت الغرفة المشتركة في بيان لها، إن على الاحتلال وقادته الذين بادروا بالعدوان أن يستعدوا لدفع الثمن.

ونعت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية كوكبةً من شهداء شعبنا من القادة والأطفال والنساء ارتقوا جراء العدوان الصهيوني الغادر الذي شنه الاحتلال على بيوت الآمنين فجر اليوم الثلاثاء، وعلى رأسهم الشهداء القادة في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي جهاد الغنام وخليل البهتيني وطارق عز الدين.