موظفو المالية يواصلون عملهم في "كرم أبو سالم" لتسهيل إدخال البضائع

رفح - وكالة الرأي:

قالت وزارة المالية في غزة، إن موظفي جمارك معبر كرم أبو سالم التجاري يواصلون مهامهم رغم العدوان وإغلاق المعبر من جانب الاحتلال.

وأوضحت الوزارة أن الموظفين يستكملون الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة إلى غزة وتسهيل دخولها.