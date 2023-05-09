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موظفو المالية يواصلون عملهم في "كرم أبو سالم" لتسهيل إدخال البضائع

09 آيار / مايو 2023 01:52

جانب من عمل الموظفين في وزارة المالية
جانب من عمل الموظفين في وزارة المالية

رفح - وكالة الرأي:

قالت وزارة المالية في غزة، إن موظفي جمارك معبر كرم أبو سالم التجاري يواصلون مهامهم رغم العدوان وإغلاق المعبر من جانب الاحتلال.

وأوضحت الوزارة أن الموظفين يستكملون الإجراءات الجمركية للبضائع الواردة إلى غزة وتسهيل دخولها. 

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