جماهير غفيرة تشيع جثامين شهداء عدوان الاحتلال

غزة – وكالة الرأي :

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، جثامين 13 شهيداً ارتقوا خلال عدوان الاحتلال على قطاع غزة فجر اليوم.

وانطلقت مراسم التشييع من مستشفى الشفاء إلى المسجد العمري الكبير وسط مدينة غزة، ثم إلى المقبرة التي سيوارى الشهداء بها الثرى.

وشارك في مسيرة التشيع الآلاف من المواطنين، حيث تم حمل الشهداء على الأكتاف، وردد المشاركون شعارات تطالب المقامة بالرد على جريمة الاحتلال والثأر للشهداء.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ثلاثة من قادتها شهداء وهم: جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، وخليل صلاح البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس، وطارق محمد عز الدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.