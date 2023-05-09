مركز ينشر تفاصيل قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة فجر اليوم

نشر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 2:00 فجر اليوم الثلاثاء أطلقت طائرات الاحتلال صاروخين أصابا الطابقين السادس "الروف" والخامس من بناية سكنية مكونة من 6 طبقات في حي الرمال وسط مدينة غزة.

وذكر أن الشهداء جراء استهداف الطابق السادس، هم: جمال صابر محمد خصوان، 52 عاماً، وهو طبيب أسنان، وزوجته مرفت صالح محمد خصوان، 44 عاماً، وابنهما يوسف، 19 عاماً، وهو طالب في السنة الثانية بكلية طب الأسنان.

أما الشهداء في الطابق الخامس، فهم: طارق ابراهيم محمد عزالدين، 51 عاماً، وهو قائد في سرايا القدس، وطفليه: علي، 9 سنوات، وميار،7 سنوات.

في التوقيت نفسه، أطلقت طائرات الاحتلال صاروخين تجاه منزل من طابقين لعائلة البهتيني في حي الشعف شرق مدينة غزة، والشهداء هم: خليل صلاح خالد البهتيني، 44 عاماً، وهو قائد في سرايا القدس، وزوجته ليلى مجدي مصطفى البهتيني، 42 عاماً، وطفلته هاجر، 4 سنوات، والمواطنة دانية علاء عطا عدس، 19 عاماً، وشقيقتها الطفلة إيمان، 17 عامًا، وتقطنان في منزل ملاصق للمنزل المستهدف.

في وقت متزامن، أطلقت طائرات الاحتلال ثلاثة قنابل من نوع GBU 39 تجاه منزل المواطن جهاد شاكر دياب عبد الحافظ (الغنام)، 62 عاماً، وهو أمين سر المجلس العسكري في سرايا القدس، والمنزل مكون من طابق واحد في حي الجنينة، في رفح.

و أسفر القصف عن استشهاد الغنام وهو مبتور الساقين، وزوجته وفاء نمر توفيق الغنام، 62 عاماً. كما أصيب 6 مواطنين آخرون بجراح مختلفة، من بينهم طفل ونجل القيادي المستهدف

كما قصفت طائرات الاحتلال العديد من مواقع التدريب الخاصة بالمقاومة، دون وقوع إصابات، على الرغم من حالة الهلع التي اصابت السكان المدنيين وتحديداً الاطفال منهم.