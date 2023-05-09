وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنعى شهداء العدوان وتدعو إلى محاكمة الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي" ينشر محددات عمل الصحفيين في مستشفى الشفاء وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية مركز ينشر تفاصيل قصف الاحتلال الإسرائيلي لغزة فجر اليوم وكالة الرأي الفلسطينية إعلان هام بخصوص المنح الدراسية للطلبة في المحافظات الجنوبية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تعقد اجتماعاً للجنة الطوارئ التابعة لها وكالة الرأي الفلسطينية اغتاله الاحتلال اليوم.. ماذا قال القائد طارق عزالدين قبل أيام من استشهاده؟ وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الاحتلال يمنع إدخال "الأجهزة التشخيصية" منذ 18 شهراً وكالة الرأي الفلسطينية الأجهزة الشرطية والأمنية تنتشر بمحافظات قطاع غزة وفقًا لخطة الطوارئ وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: انتشار الشرطة للحفاظ على الجبهة الداخلية بعد العدوان
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

09 آيار / مايو 2023 04:09

غزة - وكالة الرأي:

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الثلاثاء،  آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء (10 مايو).

وفيما يلي الآلية كما وصلت وكالة الرأي:

1/  الحافلة الرابعة من كشف المسافرين رقم (2023/18)  https://drive.google.com/file/d/1nWgSMIWIRoUGXfbiJGu5Md-nI-a8udc-/view?usp=sharing

2/  الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/18) https://drive.google.com/file/d/1wJLYwOxk0VlaY9CIeVfQkJl6BXHkd5iT/view?usp=sharing

وفيما يلي بعض التعليمات:

 ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة.

 التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

 إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

 تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2023، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

 إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

 ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بسفر من لا يستكمل إجراءاته.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط: ‏https://eservice.moi.gov.ps/

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تختتم إفطاراتها الرمضانية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟