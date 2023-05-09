الداخلية تنعى شهداء العدوان وتدعو إلى محاكمة الاحتلال

غزة – وكالة الرأي:

نعى المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، إلى أمتنا العربية والإسلامية وإلى شعبنا في كل مكان كوكبة من الشهداء الأبطال الذين ارتقوا في عدوان غادر ارتكبه الاحتلال، فجر اليوم بقصف بيوت المواطنين الآمنين في جريمة بشعة تكشف طبيعة الاحتلال الإجرامي الغادر.

وأكد البزم في كلمة خلال تشييع جثامين شهداء العدوان الإسرائيلي بمدينة غزة ظهر اليوم،

أن وزارة الداخلية ستبقى عند رسالتها الثابتة وهي المحافظة على استقرار الجبهة الداخلية وحماية ظهر المقاومة، وكل إمكانات المؤسسة الحكومية بوزاراتها ومؤسساتها مُسخرة لخدمة أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم في هذا العدوان الغاشم.

وبين أن المؤسسة الحكومية بكافة وزاراتها تقوم بواجبها في خدمة شعبنا وتقديم كل الدعم والإسناد لأبناء شعبنا في ظل هذا العدوان الغاشم.

ودعا البزم، كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية إلى التحرك العاجل والوقوف عند مسؤولياتها، أمام جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين الآمنين، وقتل الأطفال والنساء.

وطالبها أيضاً العمل على رفع قضايا في محاكم جرائم الحرب الدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا.